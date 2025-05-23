Похищенную отцом девочку из Петербурга нашли в Белоруссии спустя пять лет поисков

В аэропорту Минска задержали мужчину, пять лет назад похитившего собственную дочь после развода — 42-летний петербуржец попытался вылететь с девочкой в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным паспортам, но его остановили на пограничном контроле.