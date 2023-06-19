Обида - показатель вашей личной незрелости

Обида – это бич всех женщин, особенно остро она проявляется в отношениях с мужчиной. Женщина обижается на поведение мужа (своего мужчины), на его поступки, слова, когда у нее плохое настроение, пытаясь наказать его своей отчужденностью и молчанием.