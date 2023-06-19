Велемудр. Мир тесен.

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  • Аленка 666
    Фигня всё это! Когда человек каждый день унижает тебя, орёт без повода, и уйти некуда - невозможно не обижаться. А не...Обида - показател...
  • Сергей С
    👍Как образуются на...
  • ММ
    Типа больные все безбожники?Электроника поеда...

Обида - показатель вашей личной незрелости

Обида - показатель вашей личной незрелости

Обида – это бич всех женщин, особенно остро она проявляется в отношениях с мужчиной. Женщина обижается на поведение мужа (своего мужчины), на его поступки, слова, когда у нее плохое настроение, пытаясь наказать его своей отчужденностью и молчанием.

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