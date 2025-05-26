Компания Tether готова пройти масштабный аудит для продолжения работы в США

Глава Tether Паоло Ардоино в беседе с Bloomberg заявил, что компания не намерена сворачивать деятельность за пределами США, несмотря на усиливающиеся попытки американских властей взять рынок стейблкоинов под контроль.
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