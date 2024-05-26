Попались на дивиденды

Российские инвесторы снова ждут триллионных выплат в виде дивидендов. Но в погоне за ожиданиями компании могут потерять в темпах роста и в итоге дать акционерам куда меньше, чем могли быИллюстрация Игорь Шапошников читайте на monocle.