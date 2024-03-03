Как менялись стандарты мужской красоты за каких-то 100 лет

Мужчины всегда стремились быть привлекательными, стильными, успешными и, конечно, нравиться дамам. Если того требовала мода, они становились более мужественными или более сексуальными, небрежно-беспечными или подчеркнуто лаконичными.
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