Мысли Бабы Яги Хотите знать, что чувствуют сегодня граждане Гренландии? А вот что: Все фото из интернета Их, правда, не 45 тысяч, как недосчитался покупатель Трамп, их чуть меньше 57 тысяч (56609 на 1 января 2023 года).
Ну и кто у нас собиратель Империи?
Комментарии
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Владимир Негода
не территории собирают , а завозят сотнями тысяч средневековье , которые только подметать улицы могут, а нам нужны ученые с инженерами , чувствуете разницу , все эти маленькие , но очень гордые народы , что - то лезут к нам с протянутой рукой , а нам зачем все это ?
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9 час.
Евгений Мангуш
Если честно, то меня давно интересовало почему Штаты не хапнут Гренландию.
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7 час.
Дмитрий Бакланов
А почему не слышно голоса афроамериканцев - "кормить Гренландию за наш счет - нельзя!"
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5 час.
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