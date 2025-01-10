ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Sobolev
    ((Кстати вы то видно и не русский и необразованный - Председателя КПК так ПРАВИЛЬНО звали - Дэн Сяопи́н (кит. трад. 鄧...Жители Люберец пу...
  • Aleksandr Sobolev
    Я? А вроде это не я а Статистика Правительства Узбекистана и Госкомстат России - нам об этом говорят!😎Жители Люберец пу...
  • Мария
    Это общеизвестно.Лиза Пескова, кот...

Ну и кто у нас собиратель Империи?

Ну и кто у нас собиратель Империи?

Мысли Бабы Яги Хотите знать, что чувствуют сегодня граждане Гренландии? А вот что: Все фото из интернета Их, правда, не 45 тысяч, как недосчитался покупатель Трамп, их чуть меньше 57 тысяч (56609 на 1 января 2023 года).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Негода
не территории собирают , а завозят сотнями тысяч средневековье , которые только подметать улицы могут, а нам нужны ученые с инженерами , чувствуете разницу  , все эти маленькие , но очень гордые народы , что - то лезут к нам с протянутой рукой , а нам зачем все это ?
Ответить
9 час.
Евгений Мангуш
Если честно, то  меня давно интересовало почему Штаты не хапнут Гренландию.
Ответить
7 час.
Дмитрий Бакланов
А почему не слышно голоса афроамериканцев - &quot;кормить Гренландию за наш счет - нельзя!&quot;
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх