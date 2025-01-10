Ну и кто у нас собиратель Империи?

Владимир Негода

не территории собирают , а завозят сотнями тысяч средневековье , которые только подметать улицы могут, а нам нужны ученые с инженерами , чувствуете разницу , все эти маленькие , но очень гордые народы , что - то лезут к нам с протянутой рукой , а нам зачем все это ?