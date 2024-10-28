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Лондон обвинил русские компании в создании "вредоносной онлайн-сети" и внёс их в санкционный список

Лондон обвинил русские компании в создании "вредоносной онлайн-сети" и внёс их в санкционный список

Великобритания расширила санкционный список против России. В нём оказались компании, которых Лондон подозревает в создании "вредоносной онлайн-сети".

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