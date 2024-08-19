Что понимают в военном деле Шахназаров или тот же Юсин? Да ничего..

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Alex Zim
Не тебе, женщина, Шахназарову указывать что и как ему делать, а свою инфоинвалидность лечить надо, попробуй иногда думать перед тем как &quot;клаву&quot; мучить.
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1 час.
Ингерман Ланская
и что носятся с этим кареном шахом назаровым? якобы режиссёром, которы не снял Ниодного мало-мальски хорошего фильма - одно кино-дерьмо.... а как вещатель какого-нибудь текста так это почти элочка людоедка - одни междометия, неоконченные фразы и мычание ....
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1 час.
Ингерман Ланская
зюганов - он туда тыщу конвоев по ленд-лизу заслал
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1 час.

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