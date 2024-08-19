Что понимают в военном деле Шахназаров или тот же Юсин? Да ничего..

Alex Zim Не тебе, женщина, Шахназарову указывать что и как ему делать, а свою инфоинвалидность лечить надо, попробуй иногда думать перед тем как "клаву" мучить.

Ингерман Ланская и что носятся с этим кареном шахом назаровым? якобы режиссёром, которы не снял Ниодного мало-мальски хорошего фильма - одно кино-дерьмо.... а как вещатель какого-нибудь текста так это почти элочка людоедка - одни междометия, неоконченные фразы и мычание ....