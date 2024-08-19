Lucy Dickerson. Давно перестала смотреть российские ток-шоу - берегу психическое здоровье. Раньше смотрела всё подряд, переживала, нервничала, возмущалась, пугалась, паниковала, радовалась, печалилась, в общем переживала весь спектр возможных эмоций, раскачиваемых на манипулятивных качелях.
Что понимают в военном деле Шахназаров или тот же Юсин? Да ничего..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Zim
Не тебе, женщина, Шахназарову указывать что и как ему делать, а свою инфоинвалидность лечить надо, попробуй иногда думать перед тем как "клаву" мучить.
Ответить
1 час.
Ингерман Ланская
и что носятся с этим кареном шахом назаровым? якобы режиссёром, которы не снял Ниодного мало-мальски хорошего фильма - одно кино-дерьмо.... а как вещатель какого-нибудь текста так это почти элочка людоедка - одни междометия, неоконченные фразы и мычание ....
Ответить
1 час.
Ингерман Ланская
зюганов - он туда тыщу конвоев по ленд-лизу заслал
Ответить
1 час.
Свежие комментарии