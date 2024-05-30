В ГД предложили вписать в закон об образовании духовно-нравственные ценности

В федеральный закон об образовании предлагают вписать духовно-нравственные ценности. Такой законопроект с поправками в ближайшее время будет внесен в Госдуму главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и рядом депутатов.
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