Европа и Япония выступили против расширения антироссийских санкций

В Токио и в ЕС считают инициативу Вашингтона невыполнимой.Британское издание Financial Times сообщает, что предложение США ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию встретило сильное сопротивление со стороны Европейского Союза и Японии.
В Токио и в ЕС считают инициативу Вашингтона невыполнимой.Британское издание Financial Times сообщает, что предложение США ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию встретило сильное сопротивление со стороны Европейского Союза и Японии.
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