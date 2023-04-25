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Европа и Япония выступили против расширения антироссийских санкций

Европа и Япония выступили против расширения антироссийских санкций

В Токио и в ЕС считают инициативу Вашингтона невыполнимой.Британское издание Financial Times сообщает, что предложение США ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию встретило сильное сопротивление со стороны Европейского Союза и Японии.

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