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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Воробьев: «СКА – фаворит в серии. «Автомобилисту» надо сыграть выше своих возможностей, чтобы победить»

«Автомобилисту», чтобы победить в этой серии, надо сыграть выше своих возможностей. Если они хотят победить, то должны отдать больше чем сто процентов.

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