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Рыбакина снялась с турнира в Токио. Вчера она пожаловалась, что ей придется играть первый круг

Елена Рыбакина снялась c турнира WTA 500 в Токио, который пройдет на этой неделе. Ее место в сетке займет лаки-лузер Химено Сакацуме.

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