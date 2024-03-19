Итоги конкурса «Мой добрый бизнес» подведены в Нижегородской области

Печь хлеб с доставкой на дом пожилым людям, создавать равные возможности для людей с инвалидностью, развивать креативное мышление у детей – эти и другие полезные проекты стали победителями и призёрами регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО (социально ориентированных некоммерческих организаций) «Мой добрый бизнес».