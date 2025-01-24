Perplexity запускает помощника для Android

Поисковая система Perplexity, работающая на основе искусственного интеллекта, запустила своего рода «агента» под названием Perplexity Assistant, который, по словам Perplexity, использует рассуждения, поиск и приложения, чтобы помочь в решении повседневных задач.
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