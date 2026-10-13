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Дорога, которой нет на картах

Дорога, которой нет на картах

Существуют дороги, а существуют направления. Федеральная трасса Р-504 «Колыма» давно стала легендой. Однако стоит свернуть у указателя «Тополиное – Батагай», и окружающий мир преображается.

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