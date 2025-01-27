RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Сухожилия ведьмаПрофессор Малинен...
  • Betahon
    Что можно ожидать от самой лицемерной монархии в отношении своих вассалов?! Разве что печенья с вареньем и кнута..., ...Посол Келин назва...
  • Eduard
    Почему и нет?Калифорния на вых...

Обошлось без пострадавших: за ночь силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Обошлось без пострадавших: за ночь силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Этой ночью силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 15 беспилотников было перехвачено над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской и по одному — над Орловской и Тверской областями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх