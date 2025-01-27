Обошлось без пострадавших: за ночь силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Этой ночью силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 15 беспилотников было перехвачено над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской и по одному — над Орловской и Тверской областями.