Обошлось без пострадавших: за ночь силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Этой ночью силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 15 беспилотников было перехвачено над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской и по одному — над Орловской и Тверской областями.
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