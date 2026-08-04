Лекарство от алкоголя оказалось оружием против COVID-19. Что обнаружили ученые

Русские ученые запатентовали новый способ борьбы с коронавирусом.Специалисты центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" получили патент на метод лечения коронавирусной инфекции с помощью ингаляций на основе дисульфирама — препарата, который ранее применяли в основном в наркологии, пишет ТАСС.
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