Лекарство от алкоголя оказалось оружием против COVID-19. Что обнаружили ученые

Русские ученые запатентовали новый способ борьбы с коронавирусом.Специалисты центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" получили патент на метод лечения коронавирусной инфекции с помощью ингаляций на основе дисульфирама — препарата, который ранее применяли в основном в наркологии, пишет ТАСС.