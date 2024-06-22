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Канселу о 3:0: «Португалия – один из фаворитов Евро, как Англия, Испания, Франция, Нидерланды. Мы одни из сильнейших»

«Цель была выйти в 1/8 финала, и мы уверено это сделали. Есть вещи, которые нужно улучшить, но мы на правильном пути.

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