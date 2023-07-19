Военное обозрение

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НАТО и Украина: невозможные варианты союза

НАТО и Украина: невозможные варианты союза

Технический сигнал На Западе сложилась удивительная ситуация относительно членства Украины в НАТО. За немедленное вступление страны в Североатлантический альянс выступают персонажи, на которых нет никакой ответственности.

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