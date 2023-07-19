НАТО и Украина: невозможные варианты союза

Технический сигнал На Западе сложилась удивительная ситуация относительно членства Украины в НАТО. За немедленное вступление страны в Североатлантический альянс выступают персонажи, на которых нет никакой ответственности.
Популярные статьи
- Россия продолжила нанесение комбинированных ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска
- Украинские медиа: После фактического признания СБУ причастности к атаке на Крымский мост Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М
- Украинские источники сообщают о поражении российской ракетой эшелона с военными и техникой в Виннице
Свежие комментарии