Как изменится дорожная сеть Черноземья

Дорожная сеть регионов Черноземья активно обновляется сразу по нескольким программам. Специалисты, вернувшиеся из Казани, где прошла научно-практическая конференция Федерального дорожного агентства, назвали приоритетом для модернизации так называемую опорную сеть федеральных и региональных трасс, однако непосредственно в городах и селах, где сейчас активно идут дорожно-строительные работы, призвали не забывать и о коротких отрезках трасс, которые, как правило, для живущих рядом людей гораздо важнее знаковых российских магистралей.