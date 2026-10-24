Путина на исправления всех безобразий не напасешься, а его рьяные «бояре» оптимизируют только собственные удобства Сергей Аксёнов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Администрация Канского района Красноярского края потребовала объяснительную записку от учителя географии Геннадия Ощепкова из-за того, что он бесплатно ведёт уроки для восьмиклассников деревни Тайна (ударение на последнем слоге), которых, не спрашивая, перевели в другую школу, расположенную в 12 километрах от дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Это не дешевый квасной патриотизм, это патриотизм, ценой домиков на берегу Средиземного моря. Как у депутата «Единой России» Затулина
- «Выкинули» с работы сняв на камеру: как увольняли врача, которая рассказала горькую правду о том, как в России «хоронят» медицину
- Государство, нам надо поговорить. Людям всё труднее, а объяснений всё меньше
Свежие комментарии
- Ностальгия по выс...
- ВА Кушнер озвучил «г...
- Ностальгия по выс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым