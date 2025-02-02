Новые пошлины Трампа на импорт: какие автогиганты пострадают больше

Администрация Трампа анонсировала введение новых тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая. Продукция от ближайших соседей будет облагаться пошлиной 25%, а за китайские поставки придётся доплатить «лишние» 10%.
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