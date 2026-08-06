Что пережило Суворова: два наследства в русской армии XIX века

Суворов не оставил армии готовой системы. Он оставил документ и легенду, и дальше они жили порознь. «Наука побеждать», записанная в 1790-е и изданная уже в новом веке, суммировала его подход к солдату, бою и командирской воле.
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