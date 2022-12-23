Наталья Сергунина: Победителями и призерами конкурса «Доброе сердце столицы» стали три тысячи москвичей

В Москве подвели итоги конкурса волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы». Победителями и призерами в индивидуальных и командных номинациях стали больше трех тысяч горожан, а в рамках отдельной номинации «Спасибо» отметили 126 москвичей.