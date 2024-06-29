⚡️Три мирных жителя пострадали в результате ракетной атаки в Севастополе У них осколочные ранения легкой степени тяжести.
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⚡️Три мирных жителя пострадали в результате ракетной атаки в Севастополе У них осколочные ранения легкой степени тяжести.