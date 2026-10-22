МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. Очередная попытка главы киевского режима Владимира Зеленского разжалобить аудиторию драматическими слезами оказалась не более чем фальшивым спектаклем.
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