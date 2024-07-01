Миллиардеры в России стали богаче на $28,749 млрд с начала года

Состояние богатейших россиян выросло на 28,749 млрд долларов с начала 2024 года. Больше других за полгода заработали сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и основатель «Северстали» Алексей Мордашов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии