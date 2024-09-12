Британия разрешила ВСУ использовать Storm Shadow для ударов по России: главное за сутки

ЛОНДОН, 12 сентября, ФедералПресс. Пентагон выделил около 1,2 млрд долларов на производство ракет AMRAAM, Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников-разведчиков ВСУ, в Госдуме пригрозили Западу «непоправимым» за дальнобойные удары по РФ – в обзоре «ФедералПресс».
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