Британия разрешила ВСУ использовать Storm Shadow для ударов по России: главное за сутки

ЛОНДОН, 12 сентября, ФедералПресс. Пентагон выделил около 1,2 млрд долларов на производство ракет AMRAAM, Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников-разведчиков ВСУ, в Госдуме пригрозили Западу «непоправимым» за дальнобойные удары по РФ – в обзоре «ФедералПресс».