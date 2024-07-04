В Киеве прогремели взрывы: главное за сутки

МОСКВА, 4 июля, ФедералПресс. В Киеве и еще нескольких городах на Украине прогремели взрывы, Владимир Зеленский даст интервью Такеру Карлсону, посол РФ в США обвинил Вашингтон в продолжении курса на войну.
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