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Журналист Чей Боуз заявил, что из-за Зеленского погибли сотни тысяч человек

Журналист Чей Боуз заявил, что из-за Зеленского погибли сотни тысяч человек

Ирландский журналист Чей Боуз высказался о "популярности" украинского лидера, главы киевского режима Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Олег Орлов
Он тотальный обманщик... Он не только нас обманул, но и почти весь украинский народ... Даже пресловутых бегдеровцев... Так всегда происходит со слугами двух господ... А Зеленский не двум, а более служит, и не только пытается как в священном писании Богу  и Мамонне служить, но ещё и западным Джонсонам и прочим... Впрочем от актёра, который несколько амплуа хочет испробовать, что ждать.. Сейчас на себя взял роль по отлову честных и мирных украинцев... У меня сомнения, что он истинный патриот своей страны... Может быть он честно так думает... Кто знает... Но что-то не то... Вот например Кедми - истинный патриот своей страны- Израиля... И может он чем то нам и не нравится сейчас,но ждать , чтобы он против саоей страны что-то сказал глупо...
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