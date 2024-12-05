Ошибка dm verity corruption, что как и почему?

﻿﻿В последнее время довольно много мобильных телефонов сталкиваются с этой проблемой, поэтому пришло время написать статью, чтобы разобраться, что такое «Dm-verity Corruption» dm-verity — это функция безопасности Android, используемая для проверки целостности операционной системы.