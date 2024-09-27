Ignio.com Дева. Еженедельный гороскоп красоты за 30 сентября - 6 октября

Самое время вспомнить о пользе винограда. В его составе присутствуют витамины и антиоксиданты. Обратите внимание и на кремы, содержащие масло виноградных косточек, используйте их, чтобы снизить неблагоприятное воздействие внешней среды и повысит упругость кожи.
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