Слишком маленькие зарплаты: Россияне не могут позволить себе ипотеку

Аналитики «Мира квартир» совместно с экспертами «Выберу.ру» провели исследование и выяснили, что все жители российских городов-миллионников не могут позволить себе квартиру в ипотеку из-за слишком низких зарплат.
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