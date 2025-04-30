Минобороны РФ: артиллеристы «Запада» ликвидировали склады с боеприпасами ВСУ

Разведывательные мероприятия проводились с использованием беспилотника Артиллеристы 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали склады с боеприпасами в зоне специальной военной операции, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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