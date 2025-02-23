Итоги первой российской археологической экспедиции в иракскую провинцию Майсан

Специалисты из Института востоковедения РАН и Института археологии рассказали об открытиях и находках первого сезона полевых работ, проведённых в 2024 году, во время раскопок на территории поселения Телль Ваджеф (Южный Ирак).
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