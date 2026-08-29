Недавний эпизод перехвата украинского дрона-камикадзе FP-1 истребителем Су-30СМ с применением авиационной пушки ГШ-30-1 иллюстрирует высокий потенциал истребителей поколения 4++ в противодействии малоразмерным воздушным целям.
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