Экостиль, джапанди и текстуры: 6 способов сделать интерьер в офисе или ресторане модным

Дизайнер Безверхая: ремонт на коммерческих объектах должен иметь вау-эффект. Зачастую дизайн интерьера в коммерческом помещении имеет критично важное значение — гости ресторана, отеля или магазина в первую очередь оценивают стиль заведения, а уже потом — обслуживание, качество товара и прочее.
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