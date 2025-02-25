Экостиль, джапанди и текстуры: 6 способов сделать интерьер в офисе или ресторане модным

Дизайнер Безверхая: ремонт на коммерческих объектах должен иметь вау-эффект. Зачастую дизайн интерьера в коммерческом помещении имеет критично важное значение — гости ресторана, отеля или магазина в первую очередь оценивают стиль заведения, а уже потом — обслуживание, качество товара и прочее.