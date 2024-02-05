Песков заявил, что ему пока нечего сообщить о возможном интервью Путина Карлсону

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшней беседы с журналистами сделал заявление о том, что ему пока нечего сообщить о возможном интервью президента Российской Федерации Владимира Путина бывшего ведущему американского телевизионного канала Fox News Такеру Карлсону.