Песков заявил, что ему пока нечего сообщить о возможном интервью Путина Карлсону

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшней беседы с журналистами сделал заявление о том, что ему пока нечего сообщить о возможном интервью президента Российской Федерации Владимира Путина бывшего ведущему американского телевизионного канала Fox News Такеру Карлсону.
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