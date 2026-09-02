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Аргументы и Факты

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Бойцы ВСУ воровали медь из шахты под Красноармейском под видом боевых задач

Бойцы ВСУ воровали медь из шахты под Красноармейском под видом боевых задач

Командир роты Вооруженных сил Украины организовал под Красноармейском, когда город в ДНР находился под контролем украинской армии, хищение меди из шахты, следует из документов СБУ, которые бывший сотрудник ведомства Василий Прозоров опубликовал в своем Telegram-канале.

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