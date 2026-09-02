Командир роты Вооруженных сил Украины организовал под Красноармейском, когда город в ДНР находился под контролем украинской армии, хищение меди из шахты, следует из документов СБУ, которые бывший сотрудник ведомства Василий Прозоров опубликовал в своем Telegram-канале.
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