Бойцы ВСУ воровали медь из шахты под Красноармейском под видом боевых задач

Командир роты Вооруженных сил Украины организовал под Красноармейском, когда город в ДНР находился под контролем украинской армии, хищение меди из шахты, следует из документов СБУ, которые бывший сотрудник ведомства Василий Прозоров опубликовал в своем Telegram-канале.