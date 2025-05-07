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Германия не планирует отправку военных на Украину – Мерц

Германия не планирует отправку военных на Украину – Мерц

В настоящее время отправка немецких военнослужащих на Украину не планируется. Существуют другие пути обеспечить соблюдение будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом, заявил в интервью телеканалу новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

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