ES Scalp Trade — 7690–7685 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions For today’s ES session, one area we’ll be watching closely is 7690–7685 for a potential scalp trade opportunity.
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