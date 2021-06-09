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В Оренбургской области сотрудники ГИБДД провели профилактическую встречу с представителями детско-юношеского спортивного клуба

В Оренбургской области сотрудники ГИБДД провели профилактическую встречу с представителями детско-юношеского спортивного клуба

В рамках профилактического мероприятия «Внимание – мопед, велосипед!» сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Орское» провели профилактическую встречу с представителями детско-юношеского спортивного клуба «ВелоОрск».

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