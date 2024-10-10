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Путин освободил Антонова от должности посла

Путин освободил Антонова от должности посла

В указе говорится об освобождении Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в США и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.

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