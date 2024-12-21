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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кира Дюжева: «Когда-нибудь в масс-старте заеду в призы и порву на себе всю одежду, чтобы все увидели, какая я сильная. Жму от груди 55 кг»

«Думала, что я где-нибудь когда-нибудь в масс-старте заеду в призы и закричу, порву на себе всю одежду, чтобы все увидели, какая я сильная.

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