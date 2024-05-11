В Таиланде туриста арестовали за отрицательный отзыв о местном заведении

В Таиланде начали арестовывать туристов за оставление отрицательных отзывов о местных заведениях. Одним из первых таких случаев стал случай с 21-летним британцем Александром, которого задержали сотрудниками Центрального бюро расследований (CIB), пишут местные СМИ.