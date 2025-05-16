Киев заявил о начале работы над списками на обмен

Работа по составлению списков военнопленных на обмен началась 16 мая, заявил замначальника Главного управления разведки киевского режима Вадим Скибицкий, сообщает «Россия согласилась обменять 1000 человек, работа началась», — рассказал заместитель начальника ГУР.
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