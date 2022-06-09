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Это диагноз… Как за год с небольшим «Спартак» покинул уже третий тренер

Это диагноз… Как за год с небольшим «Спартак» покинул уже третий тренер

Вечером 9 июня стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. После окончания прошлого сезона не стал продлевать контракт с клубом Доменико Тедеско, который завоевал с красно-белыми второе место и путевку в Лигу чемпионов.

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