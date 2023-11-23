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Боевики ВСУ на блокпосте в Херсоне массово похищали мужчин

Боевики ВСУ на блокпосте в Херсоне массово похищали мужчин

Похищения проводили военнослужащие, представлявшие сотрудниками военкоматов.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в минувший вторник около 14:00 на блокпосте, расположенном на выезде из города, украинские боевики массово останавливали автомобили херсонцев.

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