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Семшов: «Матч «Локомотива» и «Крыльев Советов» — это доказательство того, что уровень нашего футбола упал»

Семшов: «Матч «Локомотива» и «Крыльев Советов» — это доказательство того, что уровень нашего футбола упал»

Бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов назвал матч 9-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» свидетельством падения уровня чемпионата России.

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