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Алуштинцев попросили не лить воду напрасно

Алуштинцев попросили не лить воду напрасно

Глава города озаботилась запасами воды в водохранилище, питающем городские магистрали. Осмотрев водоемы Галина Огнева пришла к выводу: «Приемы Изобильненского водохранилища истощаются» и призвала горожан «отнестись с пониманием к данной ситуации и рационально использовать водный ресурс».

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