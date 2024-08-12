Алуштинцев попросили не лить воду напрасно

Глава города озаботилась запасами воды в водохранилище, питающем городские магистрали. Осмотрев водоемы Галина Огнева пришла к выводу: «Приемы Изобильненского водохранилища истощаются» и призвала горожан «отнестись с пониманием к данной ситуации и рационально использовать водный ресурс».